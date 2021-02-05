Українська
$ 27,89
33,45
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

В Одессе остановили стройку вокруг памятника архитектуры: на земли наложили арест

5 февраля, 15:10

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Здания на арестованной земле являются объектом расследования

В Одессе добились запрета на стройку на территории известного памятника архитектуры "Дача Маразли".

Реклама

Об этом сообщает НАБУ.

Отмечается, что комплекс исторических зданий оказался под угрозой разрушения из-за застройщика: на этой территории планировали построить многоэтажки и паркинг.

Читайте также: Спасем "Дачу Маразли" в Одессе

Так, по ходатайству НАБУ и САП на более 1 га земли, где расположен комплекс сооружений "Дачи Маразли", наложили арест. Это предусматривает запрет на отчуждение и пользование участков, где вели строительные работы.

В тренде
Пропавший в зоне ООС военный находится в плену боевиков
Реклама

/ Фото: НАБУ

Сами же сооружения на арестованных участках являющихся объектом расследования злоупотребления властью чиновниками Одесского облсовета. Подозревается, что они незаконно продали в сентябре 2018 года "Дачу Маразли" частникам.

Напомним, также в Одессе рушится исторический дом Либмана. Сыпется даже фундамент, а подрядчики вместо того, чтобы спасать здание, разрушают ценную лепнину и вообще тормозят реставрационные работы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Одесса арест застройка памятник архитектуры НАБУ
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Циклон продолжает бушевать в Украине: где в пятницу будет снежить
Циклон продолжает бушевать в Украине: где в пятницу будет снежитьУкраина
Украину ждут температурные качели от -15 до +13: синоптик уточнила прогноз
Украину ждут температурные качели от -15 до +13: синоптик уточнила прогнозУкраина
Сильные снегопады обрушатся на юг Украины: синоптики предупредили украинцев
Сильные снегопады обрушатся на юг Украины: синоптики предупредили украинцевУкраина
Скорая застряла в снегу: в Одесской области скончался младенец
Скорая застряла в снегу: в Одесской области скончался младенецОдесса
В Одесской области мужчина жестоко избил собаку: его
В Одесской области мужчина жестоко избил собаку: его "наказали" кулакамиОдесса
Пробка на 4 км, из сугробов вытащили 550 авто: из-за снега в двух областях перекрыли трассы (видео)
Пробка на 4 км, из сугробов вытащили 550 авто: из-за снега в двух областях перекрыли трассы (видео)Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять