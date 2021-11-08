В Одесі жінка кинулася під потяг: у якому вона стані (відео)

Жінці надали першу медичну допомогу та госпіталізували її

На місці працювали лікарі / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 8 листопада, в Одесі жінка кинулась під потяг, їй відрізало обидві ноги.

Про це пишуть "Вартові еспресо".

Подробиці

На станції Слобідської в Одесі жінка кинулась під поїзд. За попередньою інформацією, їй відрізало обидві ноги.

На місце події прибули лікарі, які надали первинну медичну допомогу та госпіталізували жінку.

Деталі пригоди з'ясовуватиме слідство.

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