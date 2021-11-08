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В Одесі жінка кинулася під потяг: у якому вона стані (відео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
8 листопада, 18:40
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Жінці надали першу медичну допомогу та госпіталізували її
На місці працювали лікарі / Колаж "Сьогодні"
На місці працювали лікарі / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 8 листопада, в Одесі жінка кинулась під потяг, їй відрізало обидві ноги.

Про це пишуть "Вартові еспресо".

Подробиці

На станції Слобідської в Одесі жінка кинулась під поїзд. За попередньою інформацією, їй відрізало обидві ноги.

На місце події прибули лікарі, які надали первинну медичну допомогу та госпіталізували жінку.

Деталі пригоди з'ясовуватиме слідство.

Подібні історії

У Здолбунові під Рівному 46-річному чоловікові відрізало ноги потягом, коли він намагався наздогнати останній вагон, щоб передати речі синові-армійцю – на пероні досі калюжі крові.

Врятувати життя чоловікові вдалося завдяки патрульним, які проїжджали повз.

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