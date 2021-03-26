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На Одещині чоловік зі зброєю погрожував вбити перехожих на вулиці (відео)

26 березня, 10:48

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Порушника затримала поліція

В Одеській області п'яний чоловік розгулював вулицями зі зброєю, цілився у перехожих і погрожував їх убити.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Інцидент стався в Ізмаїлі. Налякані містяни викликали поліцію.

Відео: Сьогодні

Затриманий чоловік розповів правоохоронцям, що ходив до знайомого за вином, але дружина алкоголь не дала. Тому він розлютився.

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48-річному місцевому жителю вже повідомили про підозру за статтею 129 Кримінального кодексу – погроза вбивством. Тепер зловмиснику загрожує до шести місяців арешту або обмеження волі на строк до двох років.

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Нагадаємо, раніше в Одесі організатор онлайн-казино погрожував копам вбивством.

Також повідомлялося, що на Київщині застрелили чоловіка, щоб не віддавати борг. Копи заарештували 27-річного жителя села, який зізнався у вбивстві.

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зброя Ізмаїл Одеська область загроза
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