В Одеській області на житловий будинок з квадрокоптера скинули вибухівку: з'явилися фото

Жертв і постраждалих в результаті інциденту немає

В Одеській області на приватний житловий будинок скинули гранату. Вибуховий пристрій кинули в будівлю з квадрокоптера.

Реклама

Про це повідомляє пресс-служба Нацполіції.

Відзначається, що інцидент стався в Київському районі Одеси на вулиці Дачній. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група і фахівці-вибухотехніки.

В тренді Перший ватажок "ДНР" зібрався до Держдуми РФ

Реклама

Унаслідок події ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у Києві поліцейські вилучили у місцевого жителя боєприпаси: гранату Ф-1 із запалом, ножі, рушницю і патрони різного калібру. Небезпечні предмети відправили на експертизу.

Також раніше в Дрогобичі Львівської області через необережне поводження з гранатою загинули двоє чоловіків, а жінка отримала серйозні травми. Вона в украй важкому стані з численними осколковими пораненнями госпіталізована в лікарню.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама