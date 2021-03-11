В Одеській області на житловий будинок з квадрокоптера скинули вибухівку: з'явилися фото

В Одеській області на приватний житловий будинок скинули гранату. Вибуховий пристрій кинули в будівлю з квадрокоптера.
Про це повідомляє пресс-служба Нацполіції.
Відзначається, що інцидент стався в Київському районі Одеси на вулиці Дачній. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група і фахівці-вибухотехніки.
Унаслідок події ніхто не постраждав.
Нагадаємо, у Києві поліцейські вилучили у місцевого жителя боєприпаси: гранату Ф-1 із запалом, ножі, рушницю і патрони різного калібру. Небезпечні предмети відправили на експертизу.
Також раніше в Дрогобичі Львівської області через необережне поводження з гранатою загинули двоє чоловіків, а жінка отримала серйозні травми. Вона в украй важкому стані з численними осколковими пораненнями госпіталізована в лікарню.
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