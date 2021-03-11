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В Одеській області на житловий будинок з квадрокоптера скинули вибухівку: з'явилися фото

11 березня, 16:48

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Жертв і постраждалих в результаті інциденту немає

В Одеській області на приватний житловий будинок скинули гранату. Вибуховий пристрій кинули в будівлю з квадрокоптера.

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Про це повідомляє пресс-служба Нацполіції.

Відзначається, що інцидент стався в Київському районі Одеси на вулиці Дачній. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група і фахівці-вибухотехніки.

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Унаслідок події ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у Києві поліцейські вилучили у місцевого жителя боєприпаси: гранату Ф-1 із запалом, ножі, рушницю і патрони різного калібру. Небезпечні предмети відправили на експертизу.

Також раніше в Дрогобичі Львівської області через необережне поводження з гранатою загинули двоє чоловіків, а жінка отримала серйозні травми. Вона в украй важкому стані з численними осколковими пораненнями госпіталізована в лікарню.

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граната вибухівка Одеська область квадрокоптер
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