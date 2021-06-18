На Одещині неадекват кидався на людей з тесаком (відео)

Чоловік влаштував справжній переполох у Чорноморську, на щастя, внаслідок його дій ніхто не постраждав

У Чорноморську на Одещині чоловік кидався на людей з тесаком. Його затримали поліцейські і доправили у відділок.

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За попередніми даними, затриманий психічно хворий і правоохоронці доправлять його до лікарні, повідомляє IT-3.

На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав.

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Як розповів директор "Муніципальної Варти" Петро Канар’ян, це той самий чоловік, який наприкінці травня намагався пограбувати місцевий універмаг.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі чоловік розгулював містом з ножем і кидався на дітей. Випадковий перехожий знешкодив його ударом палиці по голові.

Також нагадаємо, в Одесі чоловік з ножами намагався прорватися на територію частини Нацгвардії. Імовірно, він перебував у стані наркотичного сп'яніння.