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В Одесской области неадекват бросался на людей с тесаком (видео)

18 июня 2021 17:30

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Мужчина устроил настоящий переполох в Черноморске, к счастью, в результате его действий никто не пострадал

В Черноморске Одесской области мужчина бросался на людей с тесаком. Его задержали полицейские и доставили в участок.

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По предварительным данным, задержанный психически болен и правоохранители доставят его в лечебницу, сообщает IT-3.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

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Как рассказал директор "Муниципальной Варты" Петр Канарьян, это тот же мужчина, который в конце мая пытался ограбить местный универмаг.

Ранее мы сообщали, что в Одессе мужчина разгуливал по городу с ножом и бросался на детей. Случайный прохожий обезвредил его ударом палки по голове.

Также напомним, в Одессе мужчина с ножами пытался прорваться на территорию части Нацгвардии. Предположительно, он находился в состоянии наркотического опьянения.

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