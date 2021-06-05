На Одещині отруїлися діти. Що говорить поліція

Шестеро дітей віком від 8 до 10 років, які приїхали до селища Сергіївка для участі в футбольних змаганнях, потрапили до лікарні з харчовим отруєнням і інтоксикацією. Попередньо встановлено, що діти харчувалися в їдальні на території закладу, після чого їм стало зле.

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Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Одеській області.

"Відомості за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.325 (Порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим", – йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.

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Експерти відібрали проби води, їжі і зробили змиви з столового обладнання.

Раніше повідомлялося, що в київській школі діти отруїлися непізнаним токсином.