Українська
$ 27,34
33,26
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

В Одесской области отравились дети. Что говорит полиция

5 июня, 22:38

Денис Беспалов Денис Беспалов

В лагере в Одесской области накануне соревнований отравились дети: полиция начала расследование

Шестеро детей в возрасте от 8 до 10 лет, приехавшие в поселок Сергеевка для участия в футбольных соревнованиях, попали в больницу с пищевым отравлением и интоксикацией. Предварительно установлено, что дети питались в столовой на территории заведения, после чего им стало плохо.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.

"Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Одессе годовалая девочка отравилась метадоном: ребенок в коме

В тренде
Двое россиян переплыли пограничную Ворсклу ради отдыха в Одессе (фото)

Как отмечается, санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Реклама

Эксперты отобрали пробы воды, пищи и сделали смывы со столового оборудования.

Ранее сообщалось, что в киевской школе дети отравились неопознанным токсином.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Олег Филимонов потерял внука (обновлено)
Олег Филимонов потерял внука (обновлено)Звездно
Бюджетный отдых в Одессе и Затоке: насколько это реально
Бюджетный отдых в Одессе и Затоке: насколько это реальноЭкономика
Убийство 11-летней Даши Лукьяненко. Тарасов получил 15 лет тюрьмы вместо пожизненного
Убийство 11-летней Даши Лукьяненко. Тарасов получил 15 лет тюрьмы вместо пожизненногоОдесса
Смерть 15-летнего внука Филимонова. Как пытались спасти мальчика – видео
Смерть 15-летнего внука Филимонова. Как пытались спасти мальчика – видеоОдесса
В Одессе женщину засосало в аппарат МРТ вместе с инвалидной коляской (фото)
В Одессе женщину засосало в аппарат МРТ вместе с инвалидной коляской (фото)Одесса
В Одессе трех неходячих пациентов психлечебницы выбросили на кладбище – не оставили даже воды (видео)
В Одессе трех неходячих пациентов психлечебницы выбросили на кладбище – не оставили даже воды (видео)Одесса

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять