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В Одеській області зіткнулися дві фури, є жертва (фото)

4 березня, 13:30

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Водія, який скоїв ДТП, госпіталізували

В Одеській області поліцейські встановлюють обставини смертельного ДТП за участю двох вантажівок.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, аварія сталася сьогодні, 4 березня, на трасі Київ-Одеса біля 5 ранку неподалік від села Петровірівка Березовського району. Внаслідок ДТП одна людина загинула, ще одна – травмована.

Попередньо встановлено, що 35-річний водій фури MAN не впорався з керуванням і в'їхав у запарковану на узбіччі вантажівку DAF. 28-річний чоловік, який в цей час допомагав власнику DAF ремонтувати автомобіль, загинув від отриманих травм в кареті швидкої допомоги.

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Водія, який скоїв ДТП, госпіталізували.

Зараз поліцейські встановлюють повні обставини події. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "порушення правил дорожнього руху".

Раніше ми повідомляли, що на трасі Одеса – Київ зіткнулися дві фури.

Також нагадаємо, у Чернігівській області фура впала з моста в річку.

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ДТП жертва поліція Одеська область фури
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