До порту Одеси увійшли військові кораблі НАТО (відео)

Військові судна Великої Британії та Нідерландів пришвартувалися на одеському морському вокзалі – попереду їх чекають морські навчання Sea Breeze

В Одесі "гостюють" британський есмінець і голландський фрегат. Фото: колаж "Сьогодні"

Напередодні морських навчань Sea Breeze 2021 до порту Одеси увійшли два кораблі НАТО – британський есмінець HMS Defender D36 і фрегат ВМС Нідерландів HNLMS Evertsen F805.

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Про це повідомляє Думська.

Близько 11 години ранку Defender став біля 19-го причалу морвокзалу Одеси, а близько години після цього у 18-го причалу пришвартувався Evertsen.

У Чорне море вони увійшли 14 червня. Обидва судна входять в ескорт новітнього британського авіаносця Queen Elizabeth, який нещодавно вийшов в кругосвітній похід.

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152-метровий есмінець типу 45 HMS Defender D36 озброєний 114-мм артилерійською установкою Mark 8 Mod, двома зенітними парами – 20-мм Mark 15 Phalanx і 30-мм "Ерлікон" і протикорабельними ракетами "Гарпун". Саме про нього оголосили в березні, коли США скасували розміщення двох своїх військових кораблів в Чорному морі.

А 144-метровий HNLMS Evertsen F805 оснащений 127-мм артилерійським знаряддям головного калібру "Oтобреда" Мк100, 30-мм артустановкою "Голкіпер", парою "Ерлікон", кулеметами "Браунінг", протикорабельними ракетами "Гарпун" і торпедами Mк46.

Щорічні багатонаціональні морські навчання Sea Breeze 2021, співорганізаторами яких виступають Україна і США, триватимуть з 28 червня до 10 липня включно.

Нагадаємо, що напередодні в Чорне море увійшов розвідувально-водолазний корабель ВМС Франції Alize.

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Крім того, в чорноморській акваторії знаходиться і ракетний есмінець ВМС США USS Laboon.

Про що ще говорять в Україні та світі 18 червня, дивіться у відеосюжеті: