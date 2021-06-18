В порт Одессы вошли военные корабли НАТО (видео)

Военные судна Великобритании и Нидерландов пришвартовались на одесском морском вокзале – впереди их ждут морские учения Sea Breeze

В Одессе "гостят" британский эсминец и голландский фрегат. Фото: коллаж "Сегодня"

В преддверии морских учений Sea Breeze 2021 в порт Одессы вошли два корабля НАТО – британский эсминец HMS Defender D36 и фрегат ВМС Нидерландов HNLMS Evertsen F805.

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Об этом сообщает Думская.

Около 11 часов утра Defender встал у 19-го причала морвокзала Одессы, а около часа после этого у 18-го причала пришвартовался Evertsen.

В Черное море они вошли 14 июня. Оба судна входят в эскорт новейшего британского авианосца Queen Elizabeth, который недавно вышел в кругосветный поход.

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152-метровый эсминец типа 45 HMS Defender D36 вооружен 114-мм артиллерийской установкой Mark 8 Mod, двумя зенитными парами – 20-мм Mark 15 Phalanx и 30-мм "Эрликон" и противокорабельными ракетами "Гарпун". Именно о нем объявили в марте, когда США отменили размещение двух своих военных кораблей в Черном море.

А 144-метровый HNLMS Evertsen F805 оснащен 127-мм артиллерийским орудием главного калибра "Oтобреда" Мк100, 30-мм артустановкой "Голкипер", парой "Эрликонов", пулеметами "Браунинг", противокорабельными ракетами "Гарпун" и торпедами Mк46.

Ежегодные многонациональные морские учения Sea Breeze 2021, соорганизаторами которых выступают Украина и США, продлятся с 28 июня до 10 июля включительно.

Напомним, что накануне в Черное море вошел разведывательно-водолазный корабль ВМС Франции Alize.

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Кроме того, в черноморской акватории находится и ракетный эсминец ВМС США USS Laboon.

О чем еще говорят в Украине и мире 18 июня, смотрите в видеосюжете: