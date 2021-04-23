В Україну не пустили російського блогера з "Дому-2"

Громадянин Росії прибув до Чорноморського порту теплоходом з Туреччини, проте після бесіди з прикордонниками його не пустили в країну

Одеські прикордонники заборонили в'їзд в Україну відомому російському блогеру, який брав участь в популярних реаліті-шоу "Дом-2" і "Весільний розмір 2".

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Як повідомили в Держприкордонслужбі, громадянин Росії прибув до Чорноморського порту теплоходом з Туреччини. Під час бесіди з інспекторами він підтвердив, що у 2016 році відвідував тимчасово окуповану територію Криму і повідомив, що на півострів потрапив поромним сполученням через закритий пункт пропуску "Керч".

За порушення вимог Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" росіянину заборонили в'їзд в Україну терміном на три роки.

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Як звуть актора прикордонники не повідомили, місцеві ЗМІ пишуть, що мова йде про Сергія Пинзаря.

Раніше ми повідомляли, що в Україну не пустили письменника і журналіста з Росії.

Також нагадаємо, ще одному блогеру з Росії заборонили в'їзд в Україну.

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