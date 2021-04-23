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В Украину не пустили российского блогера из "Дома-2"

23 апреля, 14:24

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Гражданин России прибыл в Черноморский порт на теплоходе из Турции, однако после беседы с пограничниками его не пустили в страну

Одесские пограничники запретили въезд в Украину известному российскому блогеру, который участвовал в популярных реалити-шоу "Дом-2" и "Свадебный размер 2".

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Как сообщили в Госпогранслужбе, гражданин России прибыл в Черноморский порт на теплоходе из Турции. Во время беседы с инспекторами он подтвердил, что в 2016 году посещал временно оккупированную территорию Крыма и сообщил, что на полуостров попал паромным сообщением через закрытый пункт пропуска "Керчь".

За нарушение требований Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" россиянину запретили въезд в Украину сроком на три года.

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Как зовут актера пограничники не сообщили, местные СМИ пишут, что речь идет о Сергее Пынзаре.

Ранее мы сообщали, что в Украину не пустили писателя и журналиста из России.

Также напомним, еще одному блогеру из России запретили въезд в Украину.

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Одесса пограничники дом-2 Украина россиянин блогер
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