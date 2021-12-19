Весит почти 100 килограммов: в Одессе испекли гигантский рождественский кекс (фото)

На изготовление десерта ушло 50 килограммов муки

Десерт состоит из 70 частей/Фото: Суспільне, коллаж: "Сегодня"

В Одессе, где ранее состоялся новогодний парад троллейбусов, испекли гигантский рождественский кекс. Он состоит из 70 частей и весит 92 килограмма.

Об этом сообщает Суспільне.

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Новый рекорд

Десерт презентовали на ярмарке в кафедральном соборе Святого Павла. Штоллен стал уникальным по своим размерам и попал в книгу рекордов Украины. Рекорд зафиксировал эксперт Виталий Зорин. Соответствующую грамоту он передал представителям организации "Немецкая молодежь в Одесской области".

Ингредиенты для выпечки

Рецепт выпечки — немецкий. На изготовление штоллена потратили 50 кг муки, 20 кг орехов, 30 кг сухофруктов, 6 л рома, 15 кг сливочного масла и 15 кг сыра.

На что пойдут деньги с продажи?

Деньги с продажи штоллена хотят потратить на установку мемориала немецкому садоводу, который высадил деревья на Приморском бульваре в Одессе.

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Десерт попал в Книгу рекордов Украины/Фото: Суспільне

Деньги с продажи десерта потратят на установку мемориала немецкому садоводу/Фото: Суспільне

Десерт готовили по оригинальному немецкому рецепту/Фото: Суспільне

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Что такое штоллен?

По информации Википедии, штоллен — традиционная немецкая рождественская выпечка. Самая распространенная разновидность штолленов с начинкой из изюма и цукатов, хотя спрос имеют также рецепты с маком, орехами или марципаном. Штоллен готовят из сдобного дрожжевого теста, при этом нужно придерживаться определенных пропорций. Для штоллена с цукатами: на 10 кг муки используют не менее 3 кг сливочного масла либо маргарина и 6 кг лимонных и апельсиновых цукатов. Понятно, что каждый пекарь имеет свой рецептурный состав приправ и специй, которые придают штолленам различных пекарен особый вкус. После выпечки штоллен пропитывают растопленным сливочным маслом и посыпают сахарной пудрой. Штоллены выпекают заранее, иногда за месяц до Рождества, в прохладном месте они могут храниться два-три месяца.

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