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Входила в довіру до дітей і обкрадала квартири. Як спіймали аферистку в Одеській області

17 червня 2021 13:25

Ігор Сєров , Марія Дмитренко

Шахрайку, яка дурила дітей і обкрадала сім'ї, затримали – злочинна схема розкрита – подробиці

В Одеській області правоохоронці затримали шахрайку, яка входила в довіру до дітей на території області, йшла до них додому і обкрадала квартири.

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Як повідомили "Сьогодні" в пресслужбі поліції області, жінка підозрюється у декількох таких шахрайствах.

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За даними місцевих ЗМІ, аферистка діяла так: приходила на ігровий майданчик, входила в довіру до дітей, з'ясовувала у кого з них вдома зараз немає дорослих, потім говорила, що мама сказала віддати коштовності, які лежать вдома. Коли ж дитина намагалась телефонувати батькам, то аферистка забороняла це робити, мотивуючи тим, що відволікати батьків не можна.

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Не всі махінації були вдалими. Так, наприклад, у селі Кароліно-Бугаз, прийшовши в квартиру однієї з потенційних жертв, шахрайку вигнала бабуся дитини. Жінка сказала, що помилилася і швидко покинула приміщення.

Тривають слідчі дії.

Раніше ми повідомляли, що в Україні шахраї оббирали інтернет-продавців через поштовий додаток.

Також нагадаємо, в Сумах у пенсіонерки виманили майже 100 тисяч гривень.

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