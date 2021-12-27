Відео дня. Новорічну Одесу зняли з висоти пташиного польоту

Жителі міста та його гості можуть прогулятися цілком підготовленим до свята містом

Одеса готова до новорічних свят/Колаж: "Сьогодні"

Повністю готову до новорічних свят Одесу зняли на відео з висоти пташиного польоту. На ролику можна побачити вечірнє місто, яке всіяне вогниками.

Відео опублікували в Telegram-каналі "8NEWS".

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Неймовірна вечірня Одеса

На відео засніжене місто виблискує новорічними вогниками. Зокрема, можна побачити парк атракціонів, головні вулиці міста, на яких звичайні дерева прикрашені гірляндами, а також ковзанку, на якій катаються всі охочі. Крім того, у місті падає сніг. Одесити, гуляючи містом, мають змогу поринути в новорічний настрій.

Погода в Одесі на Новий рік

31 грудня в Одесі прогнозують "плюсову" температуру. У місті очікується 2-4 градуси тепла. Крім того, очікуються опади, зокрема, мокрий сніг. Вітер — північно-західний, 5-10 м/с.

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1 січня в Одесі температура підніметься. Очікується 5-7 градусів тепла. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с. Прогнозують мокрий сніг.

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