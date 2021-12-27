Відео дня. Новорічну Одесу зняли з висоти пташиного польоту

Повністю готову до новорічних свят Одесу зняли на відео з висоти пташиного польоту. На ролику можна побачити вечірнє місто, яке всіяне вогниками.
Відео опублікували в Telegram-каналі "8NEWS".
Неймовірна вечірня Одеса
На відео засніжене місто виблискує новорічними вогниками. Зокрема, можна побачити парк атракціонів, головні вулиці міста, на яких звичайні дерева прикрашені гірляндами, а також ковзанку, на якій катаються всі охочі. Крім того, у місті падає сніг. Одесити, гуляючи містом, мають змогу поринути в новорічний настрій.
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Погода в Одесі на Новий рік
31 грудня в Одесі прогнозують "плюсову" температуру. У місті очікується 2-4 градуси тепла. Крім того, очікуються опади, зокрема, мокрий сніг. Вітер — північно-західний, 5-10 м/с.
1 січня в Одесі температура підніметься. Очікується 5-7 градусів тепла. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с. Прогнозують мокрий сніг.
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