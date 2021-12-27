Видео дня. Новогоднюю Одессу сняли с высоты птичьего полета

Полностью готовую к новогодним праздникам Одессу сняли на видео с высоты птичьего полета. На ролике можно увидеть вечерний город, который усеян огоньками.
Видео опубликовали в Telegram-канале "8NEWS".
Невероятная вечерняя Одесса
На видео заснеженный город сверкает новогодними огоньками. В частности, можно увидеть парк аттракционов, главные улицы города, на которых обычные деревья украшены гирляндами, а также каток, на котором катаются все желающие. Кроме того, в городе падает снег. Одесситы, гуляя по городу, могут окунуться в новогоднее настроение.
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Погода в Одессе на Новый год
31 декабря в Одессе прогнозируют "плюсовую" температуру. В городе ожидается 2-4 градуса тепла. Кроме того, ожидаются осадки, в частности, мокрый снег. Ветер — северо-западный, 5-10 м/с.
1 января в Одессе температура поднимется. Ожидается 5-7 градусов тепла. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с. прогнозируют мокрый снег.
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