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Видео дня. Новогоднюю Одессу сняли с высоты птичьего полета

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
27 декабря, 20:50
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Жители города и его гости могут прогуляться по вполне подготовленному к празднику городу
Одесса готова к новогодним праздникам/Коллаж: "Сегодня"
Одесса готова к новогодним праздникам/Коллаж: "Сегодня"

Полностью готовую к новогодним праздникам Одессу сняли на видео с высоты птичьего полета. На ролике можно увидеть вечерний город, который усеян огоньками.

Видео опубликовали в Telegram-канале "8NEWS".

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Невероятная вечерняя Одесса

На видео заснеженный город сверкает новогодними огоньками. В частности, можно увидеть парк аттракционов, главные улицы города, на которых обычные деревья украшены гирляндами, а также каток, на котором катаются все желающие. Кроме того, в городе падает снег. Одесситы, гуляя по городу, могут окунуться в новогоднее настроение.

Погода в Одессе на Новый год

31 декабря в Одессе прогнозируют "плюсовую" температуру. В городе ожидается 2-4 градуса тепла. Кроме того, ожидаются осадки, в частности, мокрый снег. Ветер — северо-западный, 5-10 м/с.

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1 января в Одессе температура поднимется. Ожидается 5-7 градусов тепла. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с. прогнозируют мокрый снег.

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Опрос "Рейтинг", 16-18 декабря
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
19,2
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
14,1
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,5
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,8
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,5
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
6,0
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,7
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,2
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,5
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,6
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураев Мураев
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
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По состоянию на 26 декабря 2021 г.
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