Відео дня. В Одесі помітили незвичайного "гонщика" на лижах

Користувачів Мережі потішив цей ролик

В Одесі каталися на лижах, прикріплених до машини. Фото: колаж "Сьогодні"

У Мережі опублікували відео, на якому видно, як мешканець Одеси катався на лижах, прикріплених до автомобіля.

Відповідний ролик розмістили в Telegram-каналі "Одеса INFO".

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Оригінальне катання

На записі можна побачити, як в Одесі полем розігнався автомобіль, до якого прикріпили лижі. На них каталася людина і вона жодного разу не впала.

"Лижі по-одеськи. І до Буковеля їхати не треба", – написали очевидці під роликом.

Реакція Мережі

Користувачів Мережі порадував цей ролик і багато хто залишив коментарі під публікацією:

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"Знають толк у розвагах"

"Чітко"

"Хоч щось веселе"

"Прикольно. Тільки головне, щоби не травмувався лижник. Траса ж не підготовлена"

"Крутяк, я б покатався!"

У Харкові помітили незвичайного "гонщика"

У Харкові на вулиці місцеві жителі помітили дивну картину: чоловік на лижах катався по асфальту на проїжджій частині. При цьому на вулиці ну було навіть натяку на сніг.

Незвичайний випадок трапився на вулиці Дружби народів.