Видео дня. В Одессе заметили необычного "гонщика" на лыжах

Пользователей Сети повеселил данный ролик

В Одессе катались на лыжах, прикрепленных к машине. Фото: коллаж "Сегодня"

В Сети опубликовали видео, на котором видно, как житель Одессы катался на лыжах, прикрепленных к автомобилю.

Соответствующий ролик разместили в Telegram-канале "Одесса INFO".

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Оригинальное катание

На записи можно увидеть, как в Одессе по просторному полю разогнался автомобиль, к которому прикрепили лыжи. На них катался человек и при этом он ни разу не упал.

"Лыжи по-одесски. И в Буковель ехать не надо", – написали очевидцы под роликом.

Реакция Сети

Пользователей Сети повеселил данный ролик и многие оставили комментарии под публикацией:

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"Знают толк в развлечениях"

"Четко"

"Хоть что-то веселое"

"Прикольно. Только главное, чтоб не травмировался лыжник. Трасса то не подготовлена"

"Крутяк, я бы покатался!"

В Харькове заметили необычного "гонщика"

В Харькове на улице местные жители заметили странную картину: мужчина на лыжах катался по асфальту на проезжей части. При этом на улице ни намека на снег.

Необычный случай произошел на улице Дружбы народов.