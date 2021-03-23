Раптово втратила свідомість. В Одеській області померла вакцинована від COVID-19 військова

В Одеській області раптово померла військовослужбовець, якій два дні тому отримала щеплення від коронавірусу. інформацію підтвердило командування медвійск України.

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Повідомляється, що жінка раптово втратила свідомість і впала, медики, які приїхали на виклик, не змогли її реанімувати.

"21.03 з дотриманням всіх алгоритмів отримала щеплення від COVID-19. Щеплення було здійснено мобільною бригадою по імунізації від Департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА, яка працює з початку вакцинації і має досвід", – йдеться в повідомленні.

Станом на сьогоднішній ранок скарг у жінки не було. В анамнезі є гіпертонічна хвороба. Завтра проведуть судмедекспертизу, яка виявить причину смерті.

Про смерть військовослужбовця в смт Чорноморське, яка робила щеплення від коронавірусу, повідомили місцеві telegram-канали. Повідомляють, що вона втратила свідомість в центрі населеного пункту, біля магазину, близько 18:20 сьогодні.

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Пізніше канал "Х_Одесса" повідомив ім'я загиблої – Нарожна Інна Юріївна 16.12.1977, проходила службу в в/ч а3880, контрактник, звання старший солдат, бухгалтер. Міноборони імені загиблої не називало.

В Одеській ОДА відзначають, що причина смерті ще не встановлена, а жінка – не одна, хто отримав щеплення в той день.

"В той же день, та ж мобільна бригада з вакцинації проти COVID-19, вакцинувала 120 людей. Всі ці люди почуваються добре. На жаль, у померлої були хронічні захворювання", – йдеться у повідомленні.

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Раніше Країни Євросоюзу масово зупиняливикористання препарату від коронавірусу компанії AstraZeneca – все через випадки виникнення тромбозу у людей, які отримали щеплення, а також раптових смертей. ВООЗ не знайшла зв'язку між застосуванням AstraZeneca і вакцинацією. Однак в Норвегії кажуть, що знайшли причини, які не можуть бути нічим іншим, крім наслідків вакцинації.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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