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Війна не завадила: під Одесою в бомбосховищі побралася пара (фото)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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3 березня, 06:43
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Церемонію в ЦНАПі довелося перервати через сирену
У бомбосховищі народилася нова сім'я/Фото: колаж: "Сьогодні"
У бомбосховищі народилася нова сім'я/Фото: колаж: "Сьогодні"

У середу, 2 березня, у селищі Авангард Одеської області відбулася весільна церемонія. Розпочалася вона в ЦНАПі, однак коли почули сирену, її довелося продовжити в бомбосховищі.

Про це повідомили в Авангардівській селищній раді.

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Деталі

"Ми непереможні! У бомбосховищі народжуються нові сім'ї! Адміністратор Авангардівського ЦНАПу Олена Шрамко зареєструвала шлюб Клевець Владислава та Наталії. Розпис розпочали в приміщенні ЦНАПу, але отримали сигнал "тривога" і всі перейшли до бомбосховища. І вже тут Владислав і Наталія офіційно стали чоловіком і дружиною", — повідомили в Авангардівській селищній раді.

Також додали:

"Владислав служить у поліції і захищає нашу країну. Сподіваємось, скоро разом з перемогою молодята відзначать весілля у колі своїх рідних та друзів".

Народжені в бомбосховищі

У бомбосховищі Херсона народилися двоє хлопчиків. Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер міста Ігор Колихаєв.

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"Вчора в бомбосховищах Херсона народилися двоє здорових хлопчаків. Наші медики були готові, і все пройшло успішно – і для мам, і для нових херсонців", – написав він.

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