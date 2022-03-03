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Война не помешала: под Одессой в бомбоубежище поженилась пара (фото)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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3 марта, 06:43
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Церемонию в ЦНАПе пришлось прервать из-за сирены
В бомбоубежище родилась новая семья/Фото: коллаж: "Сегодня"
В бомбоубежище родилась новая семья/Фото: коллаж: "Сегодня"

В среду, 2 марта, в поселке Авангард Одесской области прошла свадебная церемония. Началась она в ЦНАПе, однако когда услышали сирену, ее пришлось продолжить в бомбоубежище.

Об этом сообщили в Авангардовском поселковом совете.

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"Мы непобедимы! В бомбоубежище рождаются новые семьи! Администратор Авангардовского ЦПАУ Елена Шрамко зарегистрировала брак Клевец Владислава и Натальи. Роспись начали в помещении ЦНАПу, но получили сигнал "тревога" и все перешли в бомбоубежище. И уже здесь Владислав и Наталья официально стали мужем и женой", — сообщили в Авангардовском поселковом совете.

Также добавили:

"Владислав служит в полиции и защищает нашу страну. Надеемся, скоро вместе с победой молодожены отметят свадьбу в кругу своих родных и друзей".

Рожденные в бомбоубежище

В бомбоубежище Херсона родились два мальчика. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр города Игорь Колыгаев.

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"Вчера в бомбоубежищах Херсона родились два здоровых мальчишки. Наши медики были готовы, и все прошло успешно – и для мам, и для новых херсонцев", – написал он.

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