Біля Одеси гуляння військових закінчилися смертю: винних уже шукають

На Одещині ініційовано розслідування можливої причетності командування до загибелі військовослужбовця. Перед Новим роком військовий помер від алкоголю, а ще двоє потрапили до лікарні
Про це повідомляє спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.
Що відомо
30 грудня командування організувало передноворічне святкування біля військової частини. Після цього троє військовослужбовців-контрактників прийшли п'яними до гуртожитку.
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Через деякий час одного з військових знайшли непритомним. Його смерть констатувала бригада швидкої допомоги.
Ще двох солдатів госпіталізували до медичного закладу.
Слідчі з'ясовують обставини трагедії
Одеська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері розпочала кримінальне провадження за фактом "недбалого ставлення до служби військовими посадовими особами військової частини ЗСУ в Одеській області (ч. 3 ст. 425 КК України)".
Слідчі та прокурори з'ясовують обставини трагедії, призначено низку судово-медичних експертиз, допитують свідків.
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