Все взуття у "крові": в Одесі пройшла акція проти насильства у сім'ї (фото)

В Одесі на Потьомкінських сходах з'явилися червоні туфлі та черевики. Це протест,який присвячений Всеукраїнській акції.
Про це повідомляє Telegram-канал "Компас Одеса".
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Це жіноче та дитяче взуття символізують кров, що пролилася від рук аб'юзерів.
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Свій протест Асоціація жінок України "Дія" приурочила до Всеукраїнської акції "16 днів проти насильства".
У Києві з'явився мурал, який засуджує домашнє насильство
Київська фотохудожниця Євгенія Фулен вирішила зробити серію муралів, присвячених домашньому насильству. Вона представила другу роботу проекту "Народжені з попелу".
Героїню нового мурала звуть Ірина. Своєю особливою історією, яку автор не розголошує, вона надихнула Євгену Фулену відтворити на артфотографії звільнення від тирана.
Раніше ми писали, що:
- створювався величезний мурална "Осокорках";
у київському парку "Втішний" з'явився новий мурал.