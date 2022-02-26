Вторгнення в Чорному морі – російський дрон намагався атакувати корабель прикордонників

Російське вторгнення з води зазнає поразки

Корабель морської охорони "Григорій Куроп'ятников". Фото Odessit.ua

Атака ворожого дрону з моря провалилася, повідомляє Держприкордонслужба України.

Цієї ночі корабель Морської охорони ДПСУ "Григорій Куроп'ятніков" був атакований безпілотником.

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"Морські прикордонники відкрили вогонь по дрону, який взяв курс на український берег. Прикордонники поінформували про підозрілий повітряний агресор сили Командування Повітряних Сил ЗСУ. Дрон був збитий на підльоті до Чорноморська", – наголошується в повідомленні Служби.

Корабель справний і продовжує нести службу у Чорному морі.

Ракети над Одесою

Напередодні відео ракет,що летять над Одесою, зняли місцеві мешканці. Трохи пізніше з'явилася інформація, що це працювала наша ППО по ворожому безпілотнику. Про це повідомив депутат одеської міської ради Петро Обухов.