Вторжение в Черном море – российский дрон пытался атаковать корабль пограничников

Российское вторжение с воды терпит поражение

Корабль морской охраны "Григорий Куропятников". Фото Odessit.ua

Атака вражеского дрона с моря провалилась, сообщает Госпогранслужба Украины.

Этой ночью корабль Морской охраны ГПСУ "Григорий Куропятников" был атакован беспилотником.

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"Морские пограничники открыли огонь по дрону, взявшему курс на украинский берег. Пограничники проинформировали о подозрительном воздушном агрессоре силы Командования Воздушных Сил ВСУ. Дрон был сбит на подлете в Черноморск", – отмечается в сообщении Службы.

Корабль исправен и продолжает нести службу в Черном море.

Ракеты над Одессой

Накануне видео летящих ракет над Одессой сняли местные жители. Чуть позже появилась информация, что это работало наше ПВО по вражескому беспилотнику. Об этом сообщил депутат одесского городского совета Петр Обухов.