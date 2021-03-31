Видавав себе за хлопця і шантажував інтимними фото: в Одесі чоловік ґвалтував школярок

В Одесі копи затримали підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітніх дівчат. Він буде перебувати під вартою без права внесення застави.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

У 2019 році місцевий житель зареєструвався у соцмережі під виглядом юнака. Він подружився з постраждалою, якій тоді ще було 13 років, і випросив у неї інтимні фото. Потім чоловік почав дзвонити дівчинці, представляючись копом, і погрожувати тим, що розішле всім фото, якщо вона не зустрінеться з ним.

/ Фото: Нацполиция

Боячись осуду, дівчинка дозволила чоловікові прийти до себе додому, коли мати була на роботі. Там порушник зґвалтував школярку. Залякування і насильство дитини тривали майже два роки, поки вона не розповіла про все матері, яка відразу ж звернулася в поліцію.

Під час розслідування копи знайшли листування з шантажем. Також з'ясувалося, що ця дівчинка – не єдина постраждала. Таким же чином чоловік залякував інших. Кількох з них вже встановили. За словами дівчат, він познайомився з ними так само в інтернеті.

"Свою провину він визнав", – повідомила сайту "Сьогодні" речник поліції Одеської області Любов Гордієвська.

Зловмиснику вже повідомили про підозру в зґвалтуванні, суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Сумській області в місті Кролевець юнак на вулиці намагався зґвалтувати школярку.

Крім того, раніше підозрюваного у вбивстві семирічної Марії Борисової у Херсонській області взяли під варту.

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