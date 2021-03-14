Підозрюваного у вбивстві дівчинки в Херсонській області затримали

Підозрюваного у вбивстві семирічної Марії Борисової в Херсонській області взяли під варту. Затриманому 52 роки.

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Про це в Facebook повідомила представниця Офісу генпрокурора Юлія Усенко.

"Завдяки злагодженим діям поліції та ювенальних прокурорів Херсонщини підозрюваного встановлено по гарячих слідах – через дві доби після виявлення тіла дитини", – написала вона.

Начальник поліції Херсонській області Олександр Прокудін у коментарі для "Сьогодні" повідомив, що суд заарештував підозрюваного у вбивстві Марійки Борисової.

"Він, підозрюваний, друг батька дівчинки. Є підозрюваним у вбивстві та зґвалтуванні", – розповів нам Олександр Прокудін.

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Водночас у коментарях до допису представниці Офісу генпрокурора користувачі соцмереж висловлюють сумніви, що затриманий справжній убивця.

Раніше повідомляли, що правоохоронці закінчили експертизу щодо загибелі Марії Борисової. Результати підтвердили, що семирічну дівчинку зґвалтували і задушили.

Відео: Сьогодні

Ми писали, що правоохоронці перевіряють кілька потенційних підозрюваних у вбивстві семирічної Марії Борисової.

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Також передавали, як живе село Щасливе після вбивства дівчинки.

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