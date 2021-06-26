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Вишикувалася черга з відпочиваючих. На в'їзді до Одеси величезні затори (відео)

26 червня 2021 13:17

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Українці через спеку масово їдуть до моря – рух транспорту при в'їзді в місто практично паралізовано

Фото: колаж "Сегодня"

Фото: колаж "Сегодня"

У суботу, 26 червня, під час в'їзду в Одесу довгі затори. Пов'язують це з приїздом відпочиваючих, які вирішили на вихідні поїхати до моря.

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Про це повідомляє "Одеса INFO".

"9 ранку, а в бік Двох Стовпів в місто величезна черга відпочиваючих", – йдеться в повідомленні.

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Відео зняли о 9 ранку, у вихідний день це далеко не година пік і машин навпаки повинно бути мало. Але, мабуть, через спеку українці вирішили почати пляжний сезон саме в Одесі і масово туди поїхали.

Раніше ми повідомляли, що українці загрузли в нерозумному використанні транспорту. Проблема не тільки в даремно витраченому бензині – нерви і час, витрачені в довгих пробках, теж завдають відчутної шкоди. Експеримент "Сегодня" з циклу "неекономно країна" довів це. Ми підрахували, що секунда "подорожі" на роботу в автомобілі коштує 7 копійок. А ось добиратися в годину пік на велосипеді виявилося не тільки швидше, але і найдешевше.

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