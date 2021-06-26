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Выстроилась очередь из отдыхающих. На въезде в Одессу огромные пробки (видео)

26 июня 2021 13:17

Виктория Барановская Виктория Барановская

Украинцы из-за жары массово едут к морю – движение транспорта при въезде в город практически парализовано

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 26 июня, при въезде в Одессу длинные пробки. Связывают это с приездом отдыхающих, которые решили на выходные поехать к морю.

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Об этом сообщает "Одесса INFO".

"9 утра, а в сторону Двух Столбов в город огромная очередь отдыхающих", - говорится в сообщении.

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Видео сняли в 9 утра, в выходной день это далеко не час пик и машин наоборот должно быть мало. Но, видимо, из-за жары украинцы решили начать пляжный сезон именно в Одессе и массово туда поехали.

Ранее мы сообщали, что украинцы погрязли в неразумном использовании транспорта. Проблема не только во впустую потраченном бензине – нервы и время, потраченные в долгих пробках, тоже наносят ощутимый ущерб. Эксперимент "Сегодня" из цикла "Неэкономная страна" доказал это. Мы подсчитали, что секунда "путешествия" на работу в автомобиле стоит 7 копеек. А вот добираться в час пик на велосипеде оказалось не только быстрее, но и дешевле всего.

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