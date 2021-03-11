Русский
$ 27,7
32,93
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Одеси

Зарубав сокирою і втік в іншу область: підозрюваний у жорсткій розправі над сусідкою затриманий

11 березня, 15:46

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Підозрюваний не зміг пояснити причину свого вчинку

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві жінки в селі Нерубайське Одеської області.

Реклама

Як розповіли в пресслужбі ГУНП, на його пошуки правоохоронцям знадобилося менше двох діб. Чоловіка затримали в одному з населених пунктів у Вінницькій області, куди він відправився, сподіваючись уникнути відповідальності.

За словами затриманого, він вдарив потерпілу сокирою по голові, коли вона фарбувала ворота. Однак чітко пояснити причину свого вчинку чоловік не зміг.

В тренді
На Хмельниччині загорілася лікарня: виводити хворих з вогню довелося медикам
Реклама

Слідчі вже оголосили йому про підозру в умисному вбивстві. В рамках досудового розслідування призначили ряд експертиз, в тому числі судово-психіатричну.

Якщо підозрюваного визнають осудним, йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Також нагадаємо, в Одеській області чоловік вбив співмешканку.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

вбивство поліція Одеська область підозрюваний Вінницька область
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Обурювалася маленькою пенсією: в Одесі жінка влаштувала пожежу в Пенсійному фонді
Обурювалася маленькою пенсією: в Одесі жінка влаштувала пожежу в Пенсійному фондіОдеса
За активістів, які розмалювали будинок шкуродера, взялася поліція
За активістів, які розмалювали будинок шкуродера, взялася поліціяОдеса
ДТП з поліцейськими під Одесою: стало відомо ім'я загиблого співробітника поліції (відео)
ДТП з поліцейськими під Одесою: стало відомо ім'я загиблого співробітника поліції (відео)Одеса
"Це теляча мова": в Одесі клієнтка магазину влаштувала скандал через сервіс українськоюОдеса
Американці спростували виробництво вертольотів
Американці спростували виробництво вертольотів "Ірокез" в Одесі: подробиці скандалуУкраїна
В Одесі проходить жіночий марш: радикали намагалися зірвати акцію (фото і відео)
В Одесі проходить жіночий марш: радикали намагалися зірвати акцію (фото і відео)Одеса

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти