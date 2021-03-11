Зарубав сокирою і втік в іншу область: підозрюваний у жорсткій розправі над сусідкою затриманий

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві жінки в селі Нерубайське Одеської області.
Як розповіли в пресслужбі ГУНП, на його пошуки правоохоронцям знадобилося менше двох діб. Чоловіка затримали в одному з населених пунктів у Вінницькій області, куди він відправився, сподіваючись уникнути відповідальності.
За словами затриманого, він вдарив потерпілу сокирою по голові, коли вона фарбувала ворота. Однак чітко пояснити причину свого вчинку чоловік не зміг.
Слідчі вже оголосили йому про підозру в умисному вбивстві. В рамках досудового розслідування призначили ряд експертиз, в тому числі судово-психіатричну.
Якщо підозрюваного визнають осудним, йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.
Також нагадаємо, в Одеській області чоловік вбив співмешканку.
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