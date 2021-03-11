Зарубав сокирою і втік в іншу область: підозрюваний у жорсткій розправі над сусідкою затриманий

Підозрюваний не зміг пояснити причину свого вчинку

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві жінки в селі Нерубайське Одеської області.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, на його пошуки правоохоронцям знадобилося менше двох діб. Чоловіка затримали в одному з населених пунктів у Вінницькій області, куди він відправився, сподіваючись уникнути відповідальності.

За словами затриманого, він вдарив потерпілу сокирою по голові, коли вона фарбувала ворота. Однак чітко пояснити причину свого вчинку чоловік не зміг.

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Слідчі вже оголосили йому про підозру в умисному вбивстві. В рамках досудового розслідування призначили ряд експертиз, в тому числі судово-психіатричну.

Якщо підозрюваного визнають осудним, йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Також нагадаємо, в Одеській області чоловік вбив співмешканку.

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