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Аварійний міст в Немирові дочекався реставрації. Коли обіцяють закінчити ремонт

13 травня, 11:11

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко

Міст ремонтуватимуть у декілька етапів – у Вінницькій ОДА розповіли подробиці

"Укравтодор" у рамках програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" відновлює аварійні мости по всій країні. Черговий об’єкт – міст у Немирові Вінницької області, на якому вже почалися роботи.

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Як повідомляє Вінницька ОДА, міст розташований на в’їзді до Немирова та є частиною дороги, що сполучає місто із трасою Стрий – Тернопiль – Кропивницький – Знам'янка. Крім того, міст збудований в охоронній зоні пам’ятки архітектури XIX століття "Електростанція і млин". Це один з перших парових млинів-електростанцій на території України, тому об’єкт цікавий для туристів.

Міст у Немирові ремонтуватимуть у декілька етапів. Зараз будівельники встановлюють огородження та влаштовують водовідвід, аби утримувати певний рівень води упродовж усього будівництва. Далі перенесуть електрокабелі та демонтують старі плити, перила та інші конструкції, проведуть земляні роботи й почнуть сам ремонт. Завершити всі роботи планують вже до кінця вересня.

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В обладміністрації впевнені, що відремонтований міст та покращення інфраструктури в цілому допоможуть Немирівській громаді розвивати туризм та місцеву економіку.

Нагадаємо, цього року в рамках програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" стартував проєкт "Велика реставрація". Заступник глави Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в 2021 році в Україні планують реконструювати і побудувати 95 шкіл, 70 дитсадків, 80 стадіонів, 29 басейнів, 177 прийомних відділень.

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