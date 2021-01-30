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Банду з підполковника СБУ і поліцейських судитимуть за розбій і викрадення людей

30 січня, 23:36

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У банду з Київської області входили сім осіб

У Київській області перед судом постане банда, організована підполковником СБУ, яка викрадала заможних людей, вимагала гроші і вчиняла розбої.

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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Злочинна група складалася з семи людей, двоє з яких – чинні працівники оперативних підрозділів Національної поліції.

Як повідомили правоохоронці, між учасниками банди був розроблений єдиний план з розподілом функцій кожного з її фігурантів. Він полягав у викраденні постраждалих і подальшому вимаганні у них грошей, а також у скоєнні розбійних нападів із загрозою застосування насильства.

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Матеріальні збитки, завдані зловмисниками жителям Київської області та Києва, оцінюють у майже 5 млн гривень, встановлено 11 фактів злочинів банди.

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Її учасників підозрюють у бандитизмі, незаконному позбавленні волі або викраденні людини, здирстві і розбої.

Слідче управління поліції Київської області завершило розслідування і направило обвинувальний акт до суду.



Підозрюваним загрожує до п'ятнадцяти років ув'язнення з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, в Павлограді Дніпропетровської області поліцейські для підвищення показників змушували людей скоювати злочини.

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СБУ банда Київська область поліцейські
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