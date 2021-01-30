Українська
$ 28,19
34,1
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

Банду из подполковника СБУ и полицейских будут судить за разбой и похищение людей

30 января, 23:36

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В банду из Киевской области входили семь человек

В Киевской области перед судом предстанет банда, организованная подполковником СБУ, которая похищала состоятельных людей, вымогала деньги и совершала разбои.

Реклама

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Преступная группа состояла из семи человек, двое из которых – действующие работники оперативных подразделений Национальной полиции.

Как сообщили правоохранители, между участниками банды был разработан единый план с распределением функций каждого из ее фигурантов. Он состоял в похищении пострадавших и дальнейшем вымогательство у них денег, а также в совершении разбойных нападений с угрозой применения насилия.

Реклама

Материальный ущерб, причиненный злоумышленниками жителям Киевской области и Киева, оценивают в почти 5 млн гривен, установлено 11 фактов преступлений банды.

В тренде
Как на войне: в Крыму оккупанты отметились странными подарками ветеранам

Ее участников подозревают в бандитизме, незаконном лишении свободы или похищении человека, вымогательстве и разбое.

Следственное управление полиции Киевской области завершило расследование и направило обвинительный акт в суд.



Подозреваемым грозит до пятнадцати лет заключения с конфискацией имущества.

Реклама

Напомним, в Павлограде Днепропетровской области полицейские для повышения показателей заставляли людей совершать преступления.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

СБУ банда киевская область полицейские
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Циклон продолжает бушевать в Украине: где в пятницу будет снежить
Циклон продолжает бушевать в Украине: где в пятницу будет снежитьУкраина
Сильные снегопады обрушатся на юг Украины: синоптики предупредили украинцев
Сильные снегопады обрушатся на юг Украины: синоптики предупредили украинцевУкраина
Нашли целый склад украденного: в Черниговской области разворовывали воинскую часть (фото)
Нашли целый склад украденного: в Черниговской области разворовывали воинскую часть (фото)Другие регионы
Снова накроют снегопады и дожди: в Украину идет еще один циклон
Снова накроют снегопады и дожди: в Украину идет еще один циклонУкраина
В Полтаве магазин отказался продать хлеб покупателю из-за
В Полтаве магазин отказался продать хлеб покупателю из-за "не такой" маскиУкраина
В Винницкой области мужчина ограбил магазин с игрушечным пистолетом (видео)
В Винницкой области мужчина ограбил магазин с игрушечным пистолетом (видео)Другие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять