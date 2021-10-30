"Били ногами". На площі у Сумах напали на журналістів (відео)

У поліції підтвердили, що була конфліктна ситуація

На площі у місті було не спокійно / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 30 жовтня, у Сумах на мітингу невідомі напали на журналістів. Постраждали не лише представники ЗМІ, а й їхня техніка, а також транспорт.

Про це у прямому ефірі телеканалу "НАШ" заявили кореспонденти із місця подій.

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До журналіста Максима Герасименка застосували фізичне насильство.

"Я отримав прямий удар у своє журналістське обличчя, тому що я захищав оператора. Мені кричали правоохоронці, щоб я відійшов звідти, щоб я не допомагав оператору. Але якщо ми говоримо про демократію та дружбу між нами, як можна кидати людину мені не зрозуміло. Ми намагалися побудувати діалог, але за тих умов це було неможливо...", – каже журналіст в ефірі.

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За його словами, постраждав також оператор Володимир Палій. Хулігани ламали техніку, а також розхитували журналістський автобус – після чого його розмалювали.

Що кажуть у поліції

Сайту "Сьогодні" підтвердили у поліції, що бійка була.

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"Я не знаю, журналісти це були чи не журналісти. Мені сказали співробітники, що у парку був політичний агітаційний захід. До поліції надійшла заява, що "Правий сектор" провокує бійку. Інформація надійшла від однієї людини, що підійшли та виникла конфліктна ситуація. Чи заявник був журналістом, з'ясовується", – розповів спікер поліції Сумської області Володимир Крупецьких.

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