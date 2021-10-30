"Били ногами". На площади в Сумах напали на журналистов (видео)

В полиции подтвердили, что была конфликтная ситуация

На площади в городе было не спокойно / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 30 октября, в Сумах на митинге неизвестные напали на журналистов. Пострадали не только представители СМИ, но и их техника, а также транспорт.

Об этом в прямом эфире телеканала "НАШ" заявили корреспонденты с места событий.

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К журналисту Максиму Герасименко применили физическое насилие.

"Я получил прямой удар в свое журналистское лицо, потому что я защищал оператора. Мне кричали правоохранители, чтобы я отошел оттуда, чтобы я не помогал оператору. Но если мы говорим про демократию и дружбу между нами, как можно бросать человека мне не понятно. Мы пытались выстроить диалог, но в тех условиях это было невозможно...", – говорит журналист в эфире.

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По его словам, пострадал также оператор Владимир Палий. Хулиганы ломали технику, а также расшатывали журналистский автобус – после чего его разрисовали.

Что говорят в полиции

Сайту "Сегодня" подтвердили в полиции, что драка была.

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"Я не знаю, журналисты это были или не журналисты. Мне сказали сотрудники, что в парке было политическое агитационное мероприятие. В полицию поступило заявление, что "Правый сектор" провоцирует драку. Информация поступила от одного человека, что подошли и возникла конфликтная ситуация. Был ли заявитель журналистом, выясняется", – рассказал спикер полиции Сумской области Владимир Крупецких.

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