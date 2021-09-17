Понад півтисячі навчальних закладів Київщини можуть припинити роботу

Більше половини навчальних закладів Київщини може припинити роботу, так як вони не виконали вимогу щодо необхідного рівня вакцинації і не досягли 80% вакцинованих від коронавіруса співробітників. .
Про це повідомляє прес-служба Київської обласної державної адміністрації.
Станом на п'ятницю, 17 вересня, тільки 535 навчальних закладів Київської області з 1255 готові продовжувати роботу після того, як регіон переведуть в "жовту" зону епідемічної небезпеки. Функціонування близько 720 освітніх установ знаходиться під питанням.
"прийнято жорстке, але справедливе рішення – у регіоні працюватимуть тільки ті навчальні заклади, де вакцинувались понад 80% освітян. Це єдиний критерій для шкіл, садочків, закладів професійно-технічної та фахової передвищої освіти й університетів", – заявив з цього приводу глава Київської ОДА Василь Володін.
Володін також зазначив, що питання про вакцинацію важливе, в регіоні працюватимуть тільки ті навчальні заклади, де вакцинувалися більше 80% педагогів.
"Підкреслю, що питання стоїть ребром – вони або проводять повноцінне навчання оффлайн, або зачиняються взагалі", – додав Володін.
Як працюватимуть школи України після посилення карантину
Раніше ми повідомляли, що в зв'язку зі змінами до постанови Кабінету Міністрів про запобігання коронавіруса, в Міністерстві освіти розповіли, як будуть працювати навчальні заклади, щоб запобігти поширенню COVID-19.
Зміни наберуть сили з 20 вересня, якщо в Україні введуть жовту або червону зони.
У жовтій зоні діти зможуть відвідувати навчальні заклади, якщо у 80% працівників будуть сертифікати про вакцинації.
Сертифікат може підтверджувати:
- вакцинацію від COVID-19 однієї дозою вакцини (жовті сертифікати);
- повну вакцинацію від COVID-19 (зелені сертифікати);
- негативний тест ПЛР;
- одужання від коронавируса.
У червоній зоні сертифікат про вакцинацію повинен бути у 100 відсотків працівників. Він підтверджує також повну вакцинацію, негативний ПЛР і одужання від коронавируса.
COVID-сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однієї дозою вакцини (жовті сертифікати) буде діяти 120 днів з дати введення дози, дві дози (зелений сертифікат) – 365 днів. COVID-сертифікат, що підтверджує негативний результат ПЛР, буде діяти 72 години. Сертифіката про одужання від COVID-19 – 180 днів.
Нагадаємо, що уколи більше не потрібні – в США розробили нову вакцину від COVID-19.
Також нагадаємо, що Ляшко розповів коли почнуть вакцинувати дітей в Україні.