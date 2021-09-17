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Понад півтисячі навчальних закладів Київщини можуть припинити роботу

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
17 вересня, 17:53
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Тільки 535 навчальних закладів Київської області з 1255 готові продовжувати роботу після того, як регіон переведуть в "жовту" зону
Більшість навчальних закладів Київщини не виконали вимогу щодо необхідного рівня вакцинації. Колаж: "Сьогодні"
Більшість навчальних закладів Київщини не виконали вимогу щодо необхідного рівня вакцинації. Колаж: "Сьогодні"

Більше половини навчальних закладів Київщини може припинити роботу, так як вони не виконали вимогу щодо необхідного рівня вакцинації і не досягли 80% вакцинованих від коронавіруса співробітників. .

Про це повідомляє прес-служба Київської обласної державної адміністрації.

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Станом на п'ятницю, 17 вересня, тільки 535 навчальних закладів Київської області з 1255 готові продовжувати роботу після того, як регіон переведуть в "жовту" зону епідемічної небезпеки. Функціонування близько 720 освітніх установ знаходиться під питанням.

"прийнято жорстке, але справедливе рішення – у регіоні працюватимуть тільки ті навчальні заклади, де вакцинувались понад 80% освітян. Це єдиний критерій для шкіл, садочків, закладів професійно-технічної та фахової передвищої освіти й університетів", – заявив з цього приводу глава Київської ОДА Василь Володін.

Володін також зазначив, що питання про вакцинацію важливе, в регіоні працюватимуть тільки ті навчальні заклади, де вакцинувалися більше 80% педагогів.

"Підкреслю, що питання стоїть ребром – вони або проводять повноцінне навчання оффлайн, або зачиняються взагалі", – додав Володін.

Як працюватимуть школи України після посилення карантину

Раніше ми повідомляли, що в зв'язку зі змінами до постанови Кабінету Міністрів про запобігання коронавіруса, в Міністерстві освіти розповіли, як будуть працювати навчальні заклади, щоб запобігти поширенню COVID-19.

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Зміни наберуть сили з 20 вересня, якщо в Україні введуть жовту або червону зони.

У жовтій зоні діти зможуть відвідувати навчальні заклади, якщо у 80% працівників будуть сертифікати про вакцинації.

Сертифікат може підтверджувати:

  • вакцинацію від COVID-19 однієї дозою вакцини (жовті сертифікати);
  • повну вакцинацію від COVID-19 (зелені сертифікати);
  • негативний тест ПЛР;
  • одужання від коронавируса.

У червоній зоні сертифікат про вакцинацію повинен бути у 100 відсотків працівників. Він підтверджує також повну вакцинацію, негативний ПЛР і одужання від коронавируса.

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COVID-сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однієї дозою вакцини (жовті сертифікати) буде діяти 120 днів з дати введення дози, дві дози (зелений сертифікат) – 365 днів. COVID-сертифікат, що підтверджує негативний результат ПЛР, буде діяти 72 години. Сертифіката про одужання від COVID-19 – 180 днів.

Нагадаємо, що уколи більше не потрібні – в США розробили нову вакцину від COVID-19.

Також нагадаємо, що Ляшко розповів коли почнуть вакцинувати дітей в Україні.

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