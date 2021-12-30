Хвороба перемогла: помер хворий на рак хлопчик із Чернівців, мрію якого здійснили поліцейські

Дитині було лише 10 років

Сашко мріяв стати патрульним/Колаж: "Сьогодні"

Помер хворий на рак 10-річний Сашко з Чернівців, чию мрію на початку 2021 року здійснили поліцейські. Дитина обожнювала поліцію та вірила, що колись стане патрульним.

Про це повідомляє патрульна поліція України.

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Історія Сашка

Історія хлопчика, який бореться з онкологією, дуже вразила правоохоронців. На початку цього року вони вирішили здійснити мрію дитини, і почесно прийняли його до себе. Для хлопчика зшили спецодяг, вручили нагрудний знак і шеврони.

Потому була ще не одна зустріч. Сашко завітав в управління патрульної поліції в Чернівецькій області, щоб привітати поліцейських з 5-ю річницею. А правоохоронці, своєю чергою, навідували дитину у лікарні.

Смерть хлопчика

На жаль, хвороба перемогла. Сашко помер у середу, 29 грудня.

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"Ми висловлюємо свої співчуття рідним і близьким Сашка. Він назавжди залишиться в нашій памʼяті світлим янголятком", — додали в поліції.

Етапи ранньої діагностики раку

ВООЗ повідомляє, що від 30% до 50% випадків раку можна запобігти, якщо щорічно проходити профілактичні обстеження. На початкових стадіях захворювання значно краще піддаються лікуванню.

Існує 3 етапи ранньої діагностики:

Крок 1: усвідомлення проблеми та кваліфікована медична допомога;

Крок 2: клінічне обстеження, визначення діагнозу та стадії захворювання

Крок 3: доступ до ефективного лікування, що включає знеболення.

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