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Черкаська область може вийти із "червоної зони" – названо дату

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
12 листопада, 16:15
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Влада хоче, щоб ситуація із захворюваністю на коронавірус в області стабілізувалася
Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Фото: колаж "Сьогодні"
Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Фото: колаж "Сьогодні"

У Черкаській області "червона карантинна зона" діятиме два тижні. Такий прогноз зробив голова обласної державної адміністрації Олександр Скічко.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Черкаська область вийде з "червоної зони" за два тижні

За словами Скічко, два тижні має вистачити, щоб ситуація із захворюваністю на коронавірус в області стабілізувалася.

"Наше основне завдання – щоб медична система витримала це навантаження. Сподіваємося, що два тижні обмежень для цього вистачить. У нас достатньо пунктів щеплень і кількість охочих вакцинуватися збільшилася, і хоча є черги, вони не постійні", – зазначив Скічко.

Дедалі більше областей потрапляє у червону зону
Дедалі більше областей потрапляє у червону зону / Фото: Колаж: Сьогодні

Обмеження у Черкасах з 12 листопада

У "червоній зоні" заборонено роботу кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів, ринків, фітнес-центрів тощо. Забороняються масові заходи.

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Працюватимуть і далі продуктові магазини, АЗС, пошта, банки, аптеки, ветклініки.

Однак обмежень можна уникнути. Для цього всі працівники та відвідувачі установи мають бути повністю вакциновані та мати сертифікат про вакцинацію. Також підійде довідка з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не більш ніж 3 дні тому.

Це правило не поширюється на дітей – неповнолітнім не потрібно мати сертифікат, але в деякі громадські місця без щеплених батьків їх не пустять.

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Штрафи для порушників

За відсутність маски у громадському транспорті українцям загрожує штраф від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 170 до 255 гривень.

Штрафи через відсутність ковід-сертифіката або негативного тесту на COVID-19 під час поїздок автотранспортом між регіонами оплачуватимуть пасажири.

Йдеться про штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 тис. до 34 тис. грн.

Коронавірус в Україні на сьогодні

За добу 11 листопада в Україні зафіксовано 24 058 нових підтверджених випадків COVID-19. Захворіло дітей – 1616, медпрацівників – 468.

Минулої доби госпіталізували 4318 осіб, крім цього, зафіксували 750 летальних випадків. Одужала 21 941 особа.

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