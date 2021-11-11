Черкаси переходять у "червону зону": як працюватимуть школи та дитсадки

На сьогоднішній день на коронавірус хворіє безліч дітей

Як в Україні працюють школи та садки під час жорсткого карантину. Фото: колаж "Сьогодні"

З 12 листопада Черкаси переходять у "червону зону" карантину. Школярі йдуть на дистанційку, але водночас деякі навчальні заклади продовжать працювати в очному режимі.

Про це повідомила заступник міського голови Черкас Анастасія Чубіна на своїй сторінці у Facebook.

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Як працюватимуть школи та садочки у Черкасах?

Як стало відомо, навчання у 5-11(12) класах у очному режимі пройде у загальноосвітній школі №8, гімназії №9, колегіум "Берегиня" та гуманітарно-правовому ліцеї. Усі інші школи переходять на дистанційну форму навчання.

1-4 класи всіх шкіл продовжують працювати у звичайному режимі.

Крім того, в умовах "червоної" карантинної зони дитячі садки працюватимуть у колишньому режимі.

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В Україні школярі повернуться на навчання. Фото: колаж "Сьогодні"

Обмеження у Черкасах з 12 листопада

У "червоній зоні" заборонено роботу кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів, ринків, фітнес-центрів тощо. Забороняються масові заходи.