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Черкаси переходять у "червону зону": як працюватимуть школи та дитсадки

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
11 листопада, 21:39
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На сьогоднішній день на коронавірус хворіє безліч дітей
Як в Україні працюють школи та садки під час жорсткого карантину. Фото: колаж "Сьогодні"
Як в Україні працюють школи та садки під час жорсткого карантину. Фото: колаж "Сьогодні"

З 12 листопада Черкаси переходять у "червону зону" карантину. Школярі йдуть на дистанційку, але водночас деякі навчальні заклади продовжать працювати в очному режимі.

Про це повідомила заступник міського голови Черкас Анастасія Чубіна на своїй сторінці у Facebook.

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Як працюватимуть школи та садочки у Черкасах?

Як стало відомо, навчання у 5-11(12) класах у очному режимі пройде у загальноосвітній школі №8, гімназії №9, колегіум "Берегиня" та гуманітарно-правовому ліцеї. Усі інші школи переходять на дистанційну форму навчання.

1-4 класи всіх шкіл продовжують працювати у звичайному режимі.

Крім того, в умовах "червоної" карантинної зони дитячі садки працюватимуть у колишньому режимі.

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В Україні школярі повернуться на навчання. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні школярі повернуться на навчання. Фото: колаж "Сьогодні"

Обмеження у Черкасах з 12 листопада

У "червоній зоні" заборонено роботу кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів, ринків, фітнес-центрів тощо. Забороняються масові заходи.

Працюватимуть і далі продуктові магазини, АЗС, пошта, банки, аптеки, ветклініки.

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Однак обмежень можна уникнути. Для цього всі працівники та відвідувачі установи мають бути повністю вакциновані та мати сертифікат про вакцинацію. Також підійде довідка з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не більш ніж 3 дні тому.

Це правило не поширюється на дітей – неповнолітнім не потрібно мати сертифікат, але в деякі громадські місця без щеплених батьків їх не пустять.

Штрафи для порушників

За відсутність маски у громадському транспорті українцям загрожує штраф від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 170 до 255 гривень.

Штрафи через відсутність ковід-сертифіката або негативного тесту на COVID-19 під час поїздок автотранспортом між регіонами оплачуватимуть пасажири.

Йдеться про штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 тис. до 34 тис. грн.

Ситуація з коронавірусом в Україні

За добу 10 листопада в Україні зафіксували 24 747 нових хворих на COVID-19. Серед них дітей – 1550, медпрацівників – 529.

Минулої доби госпіталізували 4778 осіб, крім цього, зафіксували 652 летальних випадки. Одужали 18 896 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли – 3 155 519 осіб;
  • одужали – 2 572 738 осіб;
  • летальних випадків – 74 857;
  • проведено ПЛР-тестувань – 15 067 107.

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