Чернігів обстрілюють із "Градів" – снаряди потрапили у житлові будинки (фото)

Про постраждалих поки невідомо

У Чернігові до житлових будинків потрапили снаряди окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу, 26 лютого, російські окупанти влаштували масовий обстріл у Чернігові. Внаслідок цього снаряди потрапили у житлові будинки.

Про це повідомляє Суспільне.

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За попередньою інформацією, окупанти стріляють у Чернігові із "Градів". Внаслідок обстрілу постраждали житлові будинки на вулицях Бєлова, 131 та Льотна, 12.

Також руйнування після обстрілу російських окупантів утворилися на вулиці Пухова.

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У Чернігові обстріляли житлові будинки. Фото: Суспільне

Пожежа у будівлі обласного управління СБУ у Чернігові — поцілило два снаряди

Два снаряди влучили у будівлю обласного управління СБУ у Чернігові. Інформацію підтвердили в обласному управлінні ДСНС.

Місцеві ЗМІ повідомили про пожежу у будівлі. Полум'я повністю охопило дах.

Також повідомляється, що о 14:15 25 лютого вибухові снаряди потрапили в одну з водонасосних станцій КП "Чернігів". Пошкоджено обладнання та електроживлення, вибито вікна. Інформацію у коментарі Суспільному підтвердив фахівець із інформаційної діяльності Ігор Грищенко.

Ситуація в Україні 26 лютого

На околиці столиці кияни влаштували жорсткий прийом окупантам: техніка, яка йшла на прорив, потрапила під шквал коктейлів "Молотова"

Крім того, вночі у різних районах Києва йшли перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а у районі Берестейської ЗСУ розгромили ворога, який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб.

У Києві, станом на 6:00 ранку, звуки стрілянини чути у центрі міста, зокрема на вулиці Богдана Хмельницького, а також на Караваєвих Дачах, Березняках та КПІ. При цьому на Печерську лунають автоматні черги та вибухи.

Мер Києва заявив, що у столиці немає російських військових, але багато диверсійних груп. Столична влада повністю зупинила рух поїздів "червоної" гілки метрополітену.

Також у столиці були обстріли в районі аеропорту "Київ" ("Жуляни").

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