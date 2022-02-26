Чернигов обстреливают из "Градов" – снаряды попали в жилые дома (фото)

О пострадавших пока неизвестно

В Чернигове в жилые дома попали снаряды оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 26 февраля, российские оккупанты устроили массовый обстрел в Чернигове. В результате снаряды попали в жилые дома.

Об этом сообщает Суспільне.

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По предварительной информации, оккупанты стреляют в Чернигове из "Градов". В результате обстрела пострадали жилые дома на улицах Белова, 131 и Летная, 12.

Также разрушения после обстрела российских оккупантов образовались на улице Пухова.

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В Чернигове обстреляли жилые дома. Фото: Суспільне

Пожар в здании областного управления СБУ в Чернигове — попало два снаряда

Два снаряда попало в здание областного управления СБУ в Чернигове. Информацию подтвердили в областном управлении ГСЧС.

Местные СМИ сообщили о пожаре в здании. Пламя полностью охватило крышу.

Также сообщается, что в 14:15 25 февраля взрывные снаряды попали в одну из водонасосных станций КП "Чернигов". Повреждено оборудование и электропитание, выбиты окна. Информацию в комментарии Суспільному подтвердил специалист по информационной деятельности Игорь Грищенко.

Ситуация в Украине 26 февраля

На окраине столицы киевляне устроили жесткий прием оккупантам: техника, которая шла на прорыв, попала под шквал коктейлей "Молотова".

Кроме того, ночью в разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской ВСУ разгромили врага, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.

В Киеве, по состоянию на 6:00 утра, звуки стрельбы слышны в центре города, в частности на улице Богдана Хмельницкого, а также на Караваевых Дачах, Березняках и КПИ. При этом на Печерске слышны как автоматные очереди, так и взрывы.

Мэр Киева заявил, что в столице нет российских военных, но много диверсионных групп. Столичные власти полностью остановили движение поездов "красной" ветки метрополитена.

Также в столице были обстрелы в районе аэропорта "Киев" ("Жуляны").

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