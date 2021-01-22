Русский
$ 28,26
34,37
  1. Новини в регіонах
  2. Інші регіони

Голова Департаменту охорони здоров'я Житомирської ОДА погорів на великих "відкатах"

22 січня, 14:13

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Порушник вимагав 10% отриманих грошей

Правоохоронці викрили на "відкатах" директора Департаменту охорони здоров'я Житомирської ОДА. Гроші він отримував з коштів, виділених на протидію COVID-19.

Реклама

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що чиновник вимагав гроші з керівництва комунального некомерційної медустанови. Заклад отримав з держбюджету понад 1,2 мільйони гривень. На них купили медичне обладнання для пацієнтів з коронавірусом.

Директор департаменту вимагав від керівництва лікарні 10% "відкату" за виділені кошти. Працівники СБУ задокументували отримання першої частини грошей. Затримали порушника поблизу службового кабінету під час передачі другого "траншу".

В тренді
Був нелегальний, на вікнах – ґрати: найголовніше про пожежу в будинку для літніх людей у Харкові
Реклама

Зараз триває досудове слідство, затриманому скоро оголосять про підозру.

Нагадаємо, раніше чиновник Держгеокадастру погорів на великих хабарах.

Крім того, у Херсонській області на хабарі попався податківець.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

хабар посадовці лікарні відкат Житомирська область Житомирська ОДА
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Тарифні протести: як у регіонах України мітингують проти високої ціни на газ (відео)
Тарифні протести: як у регіонах України мітингують проти високої ціни на газ (відео)Економіка
У Полтаві знову протестують: трасу Київ – Харків перекрили (фото і відео)
У Полтаві знову протестують: трасу Київ – Харків перекрили (фото і відео)Інші регіони
Якщо Ілон Маск приїде до Житомира, що йому там покажуть
Якщо Ілон Маск приїде до Житомира, що йому там покажутьІнші регіони
Хотів заспокоїти: у Черкаській області чоловік вбив чотиримісячне немовля
Хотів заспокоїти: у Черкаській області чоловік вбив чотиримісячне немовляІнші регіони
У Житомирі протестували через ціни на газ: люди штурмом взяли будівлю облради (фото)
У Житомирі протестували через ціни на газ: люди штурмом взяли будівлю облради (фото)Інші регіони
Повезли
Повезли "показати ялинку": 6-річну дівчинку з Ніжина знайшли за сотні кілометрів від дому (фото)Інші регіони

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти