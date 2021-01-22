Голова Департаменту охорони здоров'я Житомирської ОДА погорів на великих "відкатах"

Правоохоронці викрили на "відкатах" директора Департаменту охорони здоров'я Житомирської ОДА. Гроші він отримував з коштів, виділених на протидію COVID-19.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що чиновник вимагав гроші з керівництва комунального некомерційної медустанови. Заклад отримав з держбюджету понад 1,2 мільйони гривень. На них купили медичне обладнання для пацієнтів з коронавірусом.

Директор департаменту вимагав від керівництва лікарні 10% "відкату" за виділені кошти. Працівники СБУ задокументували отримання першої частини грошей. Затримали порушника поблизу службового кабінету під час передачі другого "траншу".

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Зараз триває досудове слідство, затриманому скоро оголосять про підозру.

Нагадаємо, раніше чиновник Держгеокадастру погорів на великих хабарах.

Крім того, у Херсонській області на хабарі попався податківець.

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