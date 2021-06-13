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НП на Дні міста: під Миколаєвом через аварію на атракціоні постраждало троє чоловік (відео)

13 червня 2021 14:59

Ігор Сєров , Ольга Кравченко

Поліція проводить ретельну перевірку – опитує свідків і перевіряють всі обставини

На атракціоні в Вознесенську травмувалися люди. Фото: прес-служба Нацполіціі

На атракціоні в Вознесенську травмувалися люди. Фото: прес-служба Нацполіціі

Під час святкування Дня міста Вознесенська (Миколаївська область), на каруселі відкрилися кріплення безпеки і піднялася огорожа – троє чоловік отримали травми. Як розповіла "Сьогодні" речник поліції області Інна Парфьонова, ніхто з чотирьох постраждалих, на щастя, не отримав травм, що загрожують життю.

"Ці люди отримали синці та переляк. Один з чоловіків порізав руку після того, як розбив скло", – повідомила нам Парфьонова.

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За даними місцевих ЗМІ, нібито, оператор атракціону переплутав кнопки, після чого автоматика дала збій. Наслідком стало те, що піднялося огорожу, про яке вдарилися люди.

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Копи спілкуються з власниками атракціону і постраждалими, перевіряють документацію, опитують свідків, встановлюють місцезнаходження оператора і касира, а також з'ясовують всі обставини НП.

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Після перевірки будуть прийматися подальші процесуальні рішення.

Раніше ми писали, що в курортному селищі Залізний Порт Херсонської області чоловік зламав шию на водному атракціоні "Бетмен".

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