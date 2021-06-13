ЧП на Дне города: под Николаевом из-за аварии на аттракционе пострадало трое человек (видео)

Полиция проводит тщательную проверку – опрашивает свидетелей и проверяют все обстоятельства

На аттракционе в Вознесенске травмировались люди. Фото: пресс-служба Нацполиции

Во время празднования Дня города Вознесенска (Николаевская область), на карусели открылись крепления безопасности и поднялась ограда – трое человек получили травмы. Как рассказала "Сегодня" спикер полиции области Инна Парфенова, никто из четверых пострадавших, к счастью, не получил травм, угрожающих жизни.

"Эти люди получили синяки и испуг. Один из мужчин порезал руку после того, как разбил стекло", – сообщила нам Парфенова.

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По данным местных СМИ, якобы, оператор аттракциона перепутал кнопки, после чего автоматика дала сбой. Последствием стало то, что поднялось ограждение, об которое ударились люди.

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Копы общаются с владельцами аттракциона и пострадавшими, проверяют документацию, опрашивают свидетелей, устанавливают местонахождение оператора и кассира, а также выясняют все обстоятельства ЧП.

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После проверки будут приниматься дальнейшие процессуальные решения.

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