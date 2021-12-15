COVID-19 відступає? У Вінниці школярі повертаються за парти

У регіоні спостерігається поступове зниження захворюваності на коронавірус

У Вінниці школярі навчатимуться в очному режимі. Фото: колаж "Сьогодні"

З 15 грудня у Вінниці та області школярі знову повернулися до очного режиму навчання. Це пов'язано з переходом регіону у "жовту" карантинну зону.

Про це повідомили у пресслужбі міської ради Вінниці.

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Школи працюють у колишньому режимі

Як стало відомо, у Вінниці та області спостерігається поступове зниження захворюваності на коронавірус. Також з 15 грудня регіон вийшов з "червоної" карантинної зони та перейшов у "жовту".

У зв'язку з цим ухвалили рішення, що навчання для учнів 5-11 класів проходитиме у звичайному режимі з обов'язковим дотриманням усіх протиепідемічних вимог.

У Вінниці школярі повертаються за парти. Фото: колаж "Сьогодні"

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В Одесі ситуація погіршилася

В Одесі у школах закрили на карантин 28 класів та 4 групи у дитячих садках. Це пов'язано з пандемією коронавірусу. Про це повідомила директорка департаменту освіти та науки Олена Буйневич.

Як розповіла Буйневич, наразі навчальні заклади Одеси працюють очно. Але через коронавірус на карантин закрили вже 28 класів та 4 групи у дитячих садках.