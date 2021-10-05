Дівчина, яка застрелила інструктора тиру в Полтаві, була замужем

З Веронікою Моторин, яку суд визнав винною у вбивстві інструктора тиру , Розлучився чоловік. Він звернувся до суду відразу після розстрілу в Полтаві, коли дівчина тільки кілька днів провела в СІЗО. Про заміжжя Вероніки нічого не було відомо, більш того – причиною трагедії вважалася сварка з хлопцем.
Про це пише Obozrevatel.
Вийшла заміж в 18 років
24 грудня 2019 Вероніка вийшла заміж в Полтаві – тоді їй було всього 18,5 років за іноземця. У позовній заяві її чоловік повідомив, що з лютого 2020 вони перестали спілкуватися.
За два місяці до інциденту в тирі Вероніка, будучи заміжньою, познайомилася в Полтаві з хлопцем і переїхала до нього. Саме розрив з ним вона назвала причиною того, що хотіла покінчити життя самогубством- для чого і відправилася в тир.
Трагедія в тирі Полтави – після розстрілу інструктора дівчина спокійно запитала: "А що?"
Хотіла вбити єдину опікунку
Хлопець в суді заявив, що Вероніка хотіла вбити свою бабусю – її єдину опікунку. Мати дівчини знаходиться в психіатричній лікарні, а батько давно позбавлений батьківських прав.
Будучи в СІЗО дівчина отримала заяву чоловіка про бажання розлучитися.
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Розлучатися не збиралася
Вероніка Моторина прислала в Дніпро письмову заяву, де написала, що вона не погоджується з причинами розірвання шлюбу, які написав її чоловік.
Однак в серпні, за місяць до винесення вироку Вероніці Моторин, суд в Дніпрі прийняв рішення розвести подружжя.
Історія вбивства
- Інцидент сталася 7 лютого 2020. Моторина зустрічалася з хлопцем з Полтави, приїхала до нього і, за даними свідків, постійно з ним сварилася через ревнощі.
- Фатального дня вона пішла в тир. Дівчина була напруженою і тоді і стріляла з автомата АК-47 і пістолета Марголіна.
- З останнього вона і застрелила інструктора, а також намагалася потрапити в його помічників. 64-річний Ігор Смолянінов отримав кілька куль, від чого помер на місці. Інший інструктор відібрав у дівчини зброю.
Рішення суду
Вислухавши обвинуваченого, суд попрямував на нараду. Судді звернули увагу на результати експертизи:
- на момент злочину Моторина не страждала психічними захворюваннями;
- дівчина вистрілила в інструктора 5 разів, навіть якщо перший постріл був випадковим, то інші – ні.
Суд прийшов до висновку, що Моторина стріляла навмисно і хотіла смерті людини.
Прокуратура просила колегію суддів вибрати для дівчини 12 років позбавлення волі, але вирок виявився ще більш суворим. Її засудили до 15 років в'язниці.
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