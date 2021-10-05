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Дівчина, яка застрелила інструктора тиру в Полтаві, була замужем

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
5 жовтня, 17:13
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Вероніка Моторин вийшла заміж в 18 років
Чоловік повідомив, що з лютого 2020 року пара припинила спілкуватися / Колаж "Сьогодні"
Чоловік повідомив, що з лютого 2020 року пара припинила спілкуватися / Колаж "Сьогодні"

З Веронікою Моторин, яку суд визнав винною у вбивстві інструктора тиру , Розлучився чоловік. Він звернувся до суду відразу після розстрілу в Полтаві, коли дівчина тільки кілька днів провела в СІЗО. Про заміжжя Вероніки нічого не було відомо, більш того – причиною трагедії вважалася сварка з хлопцем.

Про це пише Obozrevatel.

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Вийшла заміж в 18 років

24 грудня 2019 Вероніка вийшла заміж в Полтаві – тоді їй було всього 18,5 років за іноземця. У позовній заяві її чоловік повідомив, що з лютого 2020 вони перестали спілкуватися.

За два місяці до інциденту в тирі Вероніка, будучи заміжньою, познайомилася в Полтаві з хлопцем і переїхала до нього. Саме розрив з ним вона назвала причиною того, що хотіла покінчити життя самогубством- для чого і відправилася в тир.

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Хотіла вбити єдину опікунку

Хлопець в суді заявив, що Вероніка хотіла вбити свою бабусю – її єдину опікунку. Мати дівчини знаходиться в психіатричній лікарні, а батько давно позбавлений батьківських прав.

Будучи в СІЗО дівчина отримала заяву чоловіка про бажання розлучитися.

Розлучатися не збиралася

Вероніка Моторина прислала в Дніпро письмову заяву, де написала, що вона не погоджується з причинами розірвання шлюбу, які написав її чоловік.

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Однак в серпні, за місяць до винесення вироку Вероніці Моторин, суд в Дніпрі прийняв рішення розвести подружжя.

Історія вбивства

  • Інцидент сталася 7 лютого 2020. Моторина зустрічалася з хлопцем з Полтави, приїхала до нього і, за даними свідків, постійно з ним сварилася через ревнощі.
  • Фатального дня вона пішла в тир. Дівчина була напруженою і тоді і стріляла з автомата АК-47 і пістолета Марголіна.
  • З останнього вона і застрелила інструктора, а також намагалася потрапити в його помічників. 64-річний Ігор Смолянінов отримав кілька куль, від чого помер на місці. Інший інструктор відібрав у дівчини зброю.

Рішення суду

Вислухавши обвинуваченого, суд попрямував на нараду. Судді звернули увагу на результати експертизи:

  • на момент злочину Моторина не страждала психічними захворюваннями;
  • дівчина вистрілила в інструктора 5 разів, навіть якщо перший постріл був випадковим, то інші – ні.

Суд прийшов до висновку, що Моторина стріляла навмисно і хотіла смерті людини.

Прокуратура просила колегію суддів вибрати для дівчини 12 років позбавлення волі, але вирок виявився ще більш суворим. Її засудили до 15 років в'язниці.

Раніше ми писали:

  • У Дніпровському районі Києва на бульварі Шамо батько вбив свого сина. Під час сварки він схопив ніж і завдав кілька ударів.
  • У Чернігові суд заарештував всіх підозрюваних, які проходять у справі про вбивство поліцейського Артура Єрохіна. Вони будуть в СІЗО мінімум два місяці.

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