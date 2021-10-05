Девушка, которая застрелила инструктора тира в Полтаве, была замужем

Вероника Моторин вышла замуж в 18 лет

Муж сообщил, что с февраля 2020 супруги перестали общаться / Коллаж "Сегодня"

С Вероникой Моторин, которую суд признал виновной в убийстве инструктора тира, развелся муж. Он обратился в суд сразу после расстрела в Полтаве, когда девушка только несколько дней провела в СИЗО. О замужестве Вероники ничего не было известно, более того – причиной трагедии считалась ссора с парнем.

Об это пишет Obozrevatel.

Реклама

Вышла замуж в 18 лет

24 декабря 2019 Вероника вышла замуж в Полтаве – тогда ей было всего 18,5 лет за иностранца. В исковом заявлении ее муж сообщил, что с февраля 2020 они перестали общаться.

За два месяца до инцидента в тире Вероника, будучи замужем, познакомилась в Полтаве с парнем и переехала к нему. Именно разрыв с ним она назвала причиной того, что хотела покончить жизнь самоубийством- для чего и отправилась в тир.

Реклама

Хотела убить единственную опекуншу

Парень в суде заявил, что Вероника хотела убить свою бабушку – ее единственную опекуншу. Мать девушки находится в психиатрической больнице, а отец давно лишен родительских прав.

Будучи в СИЗО девушка получила заявление мужа о желании расстаться.

Расставаться не собиралась

Вероника Моторина прислала в Днепр письменное заявление, где написала, что она не соглашается с причинами расторжения брака, которые написал ее муж.

Реклама

Однако в августе, за месяц до вынесения приговора Веронике Моторин, суд в Днепре принял решение развести супругов.

История убийства

Инцидент произошел 7 февраля 2020. Моторина встречалась с парнем из Полтавы, приехала к нему и, по данным свидетелей, постоянно с ним ссорилась из-за ревности.

Моторина встречалась с парнем из Полтавы, приехала к нему и, по данным свидетелей, постоянно с ним ссорилась из-за ревности. Рокового дня она пошла в тир. Девушка была напряженной и тогда и стреляла из автомата АК-47 и пистолета Марголина.

С последнего она и застрелила инструктора, а также пыталась попасть в его помощников. 64-летний Игорь Смолянинов получил несколько пуль, от чего скончался на месте. Другой инструктор отобрал у девушки оружие.

Решение суда

Выслушав обвиняемого, суд направился на совещание. Судьи обратили внимание на результаты экспертизы:

на момент преступления Моторина не страдала психическими заболеваниями;

девушка выстрелила в инструктора 5 раз, даже если первый выстрел был случайным, то другие – нет.

Суд пришел к выводу, что Моторина стреляла намеренно и хотела смерти человека.

Прокуратура просила коллегию судей выбрать для девушки 12 лет лишения свободы, но приговор оказался еще более суровым. Ее приговорили к 15 годам тюрьмы.

Ранее мы писали: