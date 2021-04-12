Діагноз за 20 хвилин: на Сумщині відкриють сім приймальних відділень для екстреного порятунку життів

У Сумській області вже майже готові до відкриття чотири приймальних відділення в рамках президентської програми "Велике будівництво". Йдеться про відділення в містах Суми, Ромни, Охтирка та Шостка. Нині завершується ремонт у приймальному відділенні Роменської ЦРЛ. Всього в області ремонтують сім прийомних відділень.

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Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Василь Хома.

"В рамках реалізації програми президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво" по всій країні відкриваються оновлені сучасні приймальні відділення. Сумщина також активно працює в цьому напрямку. На сьогодні в області вже майже готові до відкриття три прийомних відділення в містах Суми, Ромни та Шостка. Саме в такому приймальному відділенні невідкладної допомоги хворий матиме можливість отримати комплексне обстеження і діагноз", – заявив Хома.

За словами голови ОДА, раніше на це людина витрачала кілька годин. Згідно з новими стандартами, забезпечити які стало можливим в рамках виконання президентської програми, все обстеження повинно займати максимум 20 хвилин, в складних випадках – 30 хвилин.

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У чотириповерховій будівлі Роменської районної лікарні зробили перепланування, спеціально для маломобільних груп населення на підлозі вимостили смугу з тактильною плиткою. Нині в приймальному відділенні Роменської ЦРЛ завершують останні ремонтні роботи й установку діагностичного обладнання. До здачі в експлуатацію також майже готове і відремонтовано хірургічне відділення лікарні.

За словами Хоми, реконструкція приймального відділення в Роменської ЦРЛ обійдеться в 7 млн ​​грн, з них 3,5 млн виділили з міського бюджету.

Як повідомив раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, в 2021 році будуть реконструйовані 177 приймальних відділень по всій країні. Раніше "Велике будівництво" для якнайшвидшого порятунку пацієнтів завершилася в чотирьох лікарнях на Прикарпатті.

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