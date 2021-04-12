Диагноз за 20 минут: на Сумщине откроют семь приемных отделений для экстренного спасения жизней

В Сумской области уже почти готовы к открытию четыре приемных отделения в рамках президентской программы "Большая стройка". Речь идет об отделениях в городах Сумы, Ромны, Ахтырка и Шостка. Сейчас завершается ремонт в приемном отделении Роменской ЦРБ. Всего в области ремонтируют семь приемных отделений.

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Об этом сообщил глава Сумской облгосадминистрации Василий Хома.

"В рамках реализации программы президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" по всей стране открываются обновленные современные приемные отделения. Сумщина также активно работает в этом направлении. На сегодня в области уже почти готовы к открытию три приемных отделения в городах Сумы, Ромны и Шостка. Именно в таком приемном отделении неотложной помощи больной будет иметь возможность получить комплексное обследование и диагноз", – заявил Хома.

По словам главы ОГА, раньше на это человек тратил несколько часов. Согласно новым стандартам, обеспечить которые стало возможным в рамках выполнения президентской программы, все обследование должно занимать максимум 20 минут, в сложных случаях – 30 минут.

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В четырехэтажном здании Роменской районной больницы сделали перепланировку, специально для маломобильных групп населения на полу вымостили полосу с тактильной плиткой. Сейчас в приемном отделении Роменской ЦРБ завершают последние ремонтные работы и установку диагностического оборудования. До сдачи в эксплуатацию также почти готово и отремонтировано хирургическое отделение больницы.

По словам Хомы, реконструкция приемного отделения в Роменской ЦРБ обойдется в 7 млн ​​грн, из них 3,5 млн выделили из городского бюджета.

Как сообщил ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, в 2021 году будут реконструированы 177 приемных отделений по всей стране. Ранее "Большая стройка" для быстрейшего спасения пациентов завершилась в четырех больницах на Прикарпатье.

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